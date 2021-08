Ambulância pega fogo enquanto transportava paciente para Hospital

EH Edis Henrique Peres

O paciente foi carregado em uma maca após a ambulância ser evacuada por causa do fogo - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma equipe de ambulância que transportava um paciente do Hospital de Planaltina para o Hospital Santa Lúcia Norte teve que ser evacuada às pressas após pegar fogo. A equipe precisou terminar o trajeto de cerca de 700 metros até o hospital a pé, carregando na mão a maca e o soro do paciente.

O caso ocorreu por volta das 12h desta terça-feira (10/8), no Eixo W Norte, próximo à quadra 116. O veículo pertence a uma empresa particular de Águas Lindas de Goiás e estava alugado para uma empresa do Distrito Federal.

Segundo o relato do motorista, a fumaça começou a sair do motor da ambulância quando ela passava sobre a Ponte do Bragueto. Logo depois, teve início o incêndio.

Inicialmente, a equipe da ambulância se preocupou em deixar o paciente no hospital. Após ele ser acolhido, eles voltaram para o local onde o veículo estava. Quando chegaram, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) já havia acabado com o fogo.

O CBMDF atendeu a ocorrência com três viaturas e catorze militares. Apesar do susto para a equipe e para o paciente que era transportado, ninguém se feriu.

A Perícia de Incêndio do CBMDF foi acionada, assim como a Polícia Militar do DF (PMDF) e a Polícia Civil do DF (PCDF).