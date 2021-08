Área entre Esplanada e edifício do Touring terá corredor cultural até abril

CB Correio Braziliense

Espaço será revitalizado e contará com área do Sesi, rede que comprou o edifício - (crédito: Sepe/Divulgação)

Uma parceria por meio do programa Adote uma Praça vai criar um corredor cultural entre o Museu da República, a Biblioteca Nacional e o antigo edifício do Touring. A área será revitalizada e um grupo executivo, definido nesta terça-feira (10/8), desenvolverá o projeto e acompanhará a programação dos trabalhos.

O Serviço Social da Indústria (Sesi) promoverá a reforma. A rede comprou o edifício do Touring e começou a construção de um espaço que unirá ciência, inovação, tecnologia e arte. O investimento custará cerca de R$ 160 milhões, com previsão de entrega no próximo mês de abril, por ocasião do aniversário de Brasília.

O grupo executivo é formado por representantes das secretarias de Projetos Especiais (Sepe), que coordenará os trabalhos; de Turismo (Setur); de Cultura e Economia Criativa (Secec); de Ciência Tecnologia e Inovação (Secti); além da Administração Regional do Plano Piloto. O time também incluirá convidados da pasta de Educação e do Sesi.

A equipe vai acompanhar e desenvolver os roteiros culturais, turísticos e educacionais para o corredor, além de tirar dúvidas da população e verificar a execução das atividades. A iniciativa tem inspiração em espaços públicos bem aproveitados, como a Avenida Paulista.

A passagem de pedestres fará parte do roteiro e terá uma área multiuso, com interação e tecnologia para moradores e turistas. O objetivo é tornar o corredor um dos principais pontos de divulgação cultural e científica do DF, junto a espaços como o Planetário de Brasília e o Museu Nacional.

Com informações da Secretaria de Projetos Especiais (Sepe)