PM Pedro Marra

Média móvel de mortes teve queda de 13% nesta quarta (11/8) - (crédito: Minervino Júnior/ CB DA Press)

Entre as 12 mortes notificadas por complicações da covid-19, nesta quarta-feira (11/8), no Distrito Federal, uma vítima tinha entre 2 e 10 anos e outra tinha entre 20 e 29. Segundo a Secretaria de Saúde (SES), dez pessoas moravam no DF e duas eram de Goiás, vindas da Cidade Ocidental e Santo Antônio do Descoberto. Dos óbitos recentes no Boletim Epidemiológico, nove pessoas tinham comorbidades e três, não.

Desta forma, o total de óbitos chegou a 9.772 no DF. Desses, 8.930 eram habitantes do DF, 723 de Goiás e 119 de outros estados. A pasta registrou também 662 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o que resulta em 456 mil nesta pandemia. Desses, 440 mil de se recuperaram da doença.

A média móvel de mortes ficou em 13,57, nesta quarta-feira, 13% menor que 14 dias atrás. No mesmo período, o indicador de casos encontram-se em 609,14, queda de 9,4%. É o menor número desde o último sábado (7/8), em que o número ficou em 657,29.

Enquanto isso, a taxa de transmissão da doença caiu de 1,04, nessa terça-feira (10/8), para 1,02 nesta quarta-feira (11/8). Mesmo com a diminuição, o número ainda está acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que preconiza a taxa em 1. Quanto menor for, a crise sanitária tende a acabar.