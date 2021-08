Na UBS 5, em Taguatinga, meta é vacinar 10 mil em um único dia

YV Yasmim Valois*

No Guará, o público foi recebido com música e entusiasmo dos profissionais de sáude - (crédito: Yasmin Valois/CB/D.A. Press)

Na Unidade Básica de Saúde 5, em Taguatinga, o dia amanheceu com uma longa fila de jovens em busca da primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, mas isso não é sinônimo de espera sem fim. O tempo médio para o atendimento varia entre 30 a 40 minutos, bem mais rápido comparado a outros pontos de vacinação.



A agilidade se deve ao esforço redobrado dos profissionais da unidade de saúde, que estabeleceram o desafio de imunizar 10 mil pessoas em um único dia.



A estudante Maria Eduarda Soares, 23 anos, é testemunha desse esforço. Ela chegou na UBS 5 por volta das 7h30 e, 25 minutos depois, já estava vacinada. "Minha expectativa é de menos mortes, com certeza! E que as pessoas que têm necessidade de sair possam retornar aos poucos com suas vidas sem a preocupação de infectar algum familiar”, afirma.



Perguntada se pegou a doença ou perdeu familiar, Maria Eduarda responde que não. “Eu não fui infectada, mas pessoas próximas a mim, sim. Agradeço por não ter perdido ninguém!", celebra, com pesar por aqueles que não tiveram a mesma sorte.

Celebração

No Guará, o público foi recebido com música e o entusiasmo dos profissionais de saúde era contagiante. Teve gente dançando (sozinho) na fila e quem improvisasse batuque e letra de música para celebrar a imunização. No Plano Piloto, as filas em alguns pontos de vacinação tinham cerca de 300 a 500 pessoas e muitas esperavam debaixo do sol forte. Confira abaixo os locais onde o público de 20 anos pode ir para se imunizar.

Postos de vacinação

A secretaria de saúde divulgou a lista de postos atualizada nesta quarta-feira-feira (11/8). O atendimento será feito em 57 pontos, que funcionam das 8h às 17h — ou das 9h às 17h, no caso de drive-thrus. Haverá, ainda, atendimento noturno, das 18h às 22h, na Praça dos Cristais e na unidade básica de saúde (UBS) 7 de Ceilândia. (veja abaixo onde se vacinar). Não é necessário agendamento.





Onde se vacinar

Horários

Pedestres: 8h às 17h

Drive-thrus: 9h às 17h

Noturnos: 18h às 22h*



O que levar

Documento de identificação para comprovar a idade



Pontos de vacinação

Águas Claras

Unieuro (1ª dose) — Drive-thru





Asa Norte

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre





Asa Sul

Estacionamento 13 do Parque da Cidade (1ª e 2ª doses) — Drive-thru

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Brazlândia

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Candangolândia

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre





Ceilândia

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 5 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 6 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 7 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 10 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 11 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 12 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 16 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 17 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

Praça dos Direitos (1ª dose) — Pedestre





Cruzeiro

UBS 1 (1ª e 2ª doses)— Pedestre



Estrutural

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre

UBS 2 (2ª dose) — Pedestre



Fercal

Administração Regional da Fercal (2ª dose) — Pedestre





Gama

Sesi (1ª e 2ª doses) — Drive-thru

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 4 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 5 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 6 (1ª e 2ª doses) — Pedestre





Guará

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Itapoã

Praça dos Direitos (1ª dose) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Jardim Botânico

Centro de Prática Sustentáveis do Jardim Botânico (1ª e 2ª dose) — Drive-thru





Lago Norte

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 1 do Varjão (1ª e 2ª doses) — Pedestres

Shopping Iguatemi (1ª e 2ª dose) — Drive-thru





Lago Sul

Associação Médica de Brasília (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Núcleo Bandeirante

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Paranoá

Quadra ao lado da administração regional (1ª dose) — Pedestre

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre





Planaltina

Centro Olímpico de Planaltina (1ª dose e 2ª dose) — Pedestre

UBS 2 (1ª dose) — Pedestre

UBS 5 (1ª e 2ª doses) — Pedestre e drive-thru





Recanto das Emas

Espaço CEU das Artes (1ª e 2ª dose) — Pedestre

UBS 2 (2ª dose) — Pedestre

UBS 3 (1ª dose) — Pedestre

UBS 4 (1ª dose) — Pedestre

UBS 8 (1ª dose) — Pedestre



Riacho Fundo 1

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Riacho Fundo 2

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre





Samambaia

UBS 2 (1ª dose) — Pedestre

UBS 4 (2ª dose) — Pedestre

UBS 5 (1ª dose) — Pedestre

UBS 7 (1ª dose) — Pedestre

UBS 8 (1ª dose) — Pedestre

UBS 11 (1ª dose) — Pedestre

UBS 12 (2ª dose) — Pedestre

Santa Maria

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre





São Sebastião

Ginásio Poliesportivo São Bartolomeu (1ª dose) — Pedestre

UBS 1 do Jardins Mangueiral (1ª e 2ª doses) — Pedestre

UBS 2 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Setor Militar Urbano

Praça dos Cristais (1ª e 2ª doses) — Drive-thru



Sobradinho 1

UBS 1 (1ª e 2ª doses) — Pedestre



Sobradinho 2

Regional de Ensino (1ª e 2ª doses) — Pedestre e drive-thru

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre





Taguatinga

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre

UBS 2 (1ª dose) — Pedestre

UBS 3 (2ª dose) — Pedestre

UBS 5 (1ª dose) — Pedestre

UBS 7 (1ª dose) — Pedestre

UBS 8 (1ª dose) — Pedestre



Vicente Pires

UBS 1 (1ª dose) — Pedestre



Vila Planalto

UBS 3 (1ª e 2ª doses) — Pedestre