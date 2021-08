SS Samara Schwingel

Apesar das filas, o atendimento tem ocorrido de forma rápida - (crédito: Yasmin Valois/CB/D.A. Press)

Na metade do primeiro dia de vacinação contra a covid-19 de pessoas de 20 anos ou mais, o Distrito Federal aplicou 45.470 primeiras doses. As informações foram divulgadas pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva na tarde desta quinta-feira (12/8). Segundo ele, os dados correspondem aos atendimentos realizados até 13h.

Além disso, o secretário afirmou que, desde terça-feira (10/8), dos cerca de 300 mil habitantes do Distrito Federal que possuem de 25 a 29 anos, 40% já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19.

“Os mais jovens estão demonstrando uma consciência muito importante e estamos tendo uma procura em massa dessa vacinação”, disse o secretário. Ele ainda confirmou a intenção do GDF de iniciar, na próxima semana, o atendimento aos jovens de 18 e 19 anos.

A vacinação para as pessoas de 20 anos ou mais ocorre em 57 pontos no DF. Apesar das longas filas registradas pela manhã, os atendimentos ocorrem de forma tranquila e rápida. Não é necessário agendamento. Basta comparecer ao ponto mais próximo com a carteira de vacinação e documento de identidade.