SS Samara Schiwngel

Confirmação foi feita durante coletiva de imprensa sobre combate à pandemia - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

Nesta semana, o Distrito Federal confirmou mais sete casos de infecção pela variante Delta — identificada pela primeira vez na Índia. Assim, a capital federal soma 82 casos e duas mortes pela cepa. A informação foi divulgada pelo secretário de Saúde Osnei Okumoto na tarde desta quinta-feira (12/8).

Do total de casos, quatro pessoas estão internadas. O secretário afirmou que os pacientes têm de cinco a 89 anos. “Dois com vacinação completa, um sem vacinar, que é a criança, e um sem informação de vacinação”, completou.

Segundo Osnei, nesta terça-feira (10/8), o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF) entregou o resultado de um novo sequenciamento genético. Dos 18 casos analisados, cinco testaram positivo para Delta e 13 para a Gama — antiga P1 de Manaus. Outros dois foram identificados em parceria com a Universidade de Brasília (UnB).

As duas mortes registradas foram de um paciente e de uma servidora do Hospital de Apoio de Brasília (HAB), que passou por um surto da doença há algumas semanas. “Não há nenhum caso de contato com o exterior, ou seja, são todos casos de transmissão comunitária”, completou.

Além disso, o secretário afirmou que seis dos infectados eram moradores de Goiás e um, de Minas Gerais.

Pandemia

Entre as 12 mortes notificadas por complicações da covid-19 nesta quarta-feira (11/8), no Distrito Federal, uma vítima tinha entre 2 e 10 anos e outra tinha entre 20 e 29. Segundo a Secretaria de Saúde (SES), dez pessoas moravam no DF e duas eram de Goiás, vindas da Cidade Ocidental e de Santo Antônio do Descoberto. Dos óbitos recentes no Boletim Epidemiológico, nove pessoas tinham comorbidades e três, não.

Desta forma, o total de óbitos chegou a 9.772 no DF. Desses, 8.930 eram habitantes do DF, 723 de Goiás e 119 de outros estados. A pasta registrou também 662 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o que resulta em 456 mil nesta pandemia. Desses, 440 mil se recuperaram da doença.