Mãe e filha são atropeladas ao atravessar faixa de pedestres no Itapoã

EH Edis Henrique Peres

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma mulher de 35 anos e a filha dela, uma menina de 9, foram atropeladas em uma faixa de pedestre no Itapoã, nesta sexta-feira (13/8). As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e levadas ao Hospital Regional do Paranoá (HRPa), conscientes e orientadas.

A mãe da menina teve um trauma na altura do quadril. A criança apresentou inchaço na parte frontal da cabeça e sangramento no braço, segundo o CBMDF. Oito militares atuaram na ocorrência.

O carro que provocou o acidente é um Fiat Idea verde, conduzido por uma mulher de 38 anos que não se feriu. A condutora relatou que não viu as pedestres atravessarem a faixa.

A Polícia Militar esteve no local do acidente e informou que a motorista fez o teste do bafômetro. O resultado não acusou a presença de álcool. "(Na sequência,) ela foi levada para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), para dar explicações sobre o ocorrido", afirmou a corporação, em nota.