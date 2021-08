EH Edis Henrique Peres

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na quinta-feira (12/8), um homem, 40 anos, que se passava por flanelinha para vender drogas no Setor Comercial Sul. O suspeito foi preso pela equipe da 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) na Operação Fake Life, e será autuado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida, e crime ambiental.

De acordo com as investigações, que começaram há seis meses, o homem se disfarçava de flanelinha para não ser notado. Ele tinha como modus operandi repassar drogas, especialmente cocaína, para outros indivíduos, que vendiam, depois, a substância no varejo.

A polícia verificou que ele tinha diversos carros, entre eles, uma caminhonete S10, um Fiat Toro e um GM/Ônix, avaliados em mais de R$ 150 mil. Os veículos eram usados para o deslocamento do criminoso entre Planaltina-DF, onde morava, até o Setor Comercial Sul.

Para não chamar a atenção, ele estacionava o carro longe do lugar onde fingia ser flanelinha. Nas redes sociais, o criminoso ostentava uma vida de luxo em festas com bebidas, motos caras e jet-ski. A polícia também encontrou indícios de que ele estaria intermediando a venda de armas de fogo a moradores do Entorno do DF.

Em cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do acusado, a polícia encontrou um revólver calibre 22, com numeração suprimida e carregada com seis munições intactas. Além disso, ele possuía uma grande quantidade de dinheiro, aparelhos celulares e dois papagaios-verdadeiros.