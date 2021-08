Vacinação de jovens de 18 anos começa na terça (17), diz Ibaneis

AI Ana Isabel Mansur AM Ana Maria da Silva

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou para terça-feira (17/8), o início da imunização dos jovens com 18 anos ou mais. A informação foi divulgada nas redes sociais pelo chefe do executivo na manhã deste sábado (14/8). "Novidades na nossa vacinação avançada! Com a chegada de mais doses, vamos iniciar a vacinação contra a covid-19 para jovens de 18+ a partir de terça-feira. Preparem os braços!", publicou.

Em nota, a Secretaria de Saúde do DF afirmou que recebeu 24.150 doses de CoronaVac na manhã deste sábado (14/8). Os imunizantes serão divididos entre primeira (D1) e segunda (D2) doses. A pasta prevê, ainda, a chegada de 40.950 unidades da Pfizer/BioNtech, por volta de 13h30. As vacinas serão destinadas apenas para D1.



Cobertura vacinal

Na última quinta-feira (12/8), o Distrito Federal bateu recorde de aplicações e atingiu 76,34% de cobertura vacinal contra a covid-19. O percentual considera somente a população adulta vacinada. Em números absolutos são 1.767.258 pessoas imunizadas com a D1. A segunda dose foi aplicada em 7,9 mil brasilienses, o que totaliza 623 mil moradores com o ciclo vacinal completo. Aqueles que receberam a dose única da Janssen totalizam 54,3 mil.

E a imunização segue durante o fim de semana. Neste sábado, o Distrito Federal terá 19 pontos de atendimento para quem quiser se vacinar contra covid-19. Serão atendidas pessoas de 20 anos ou mais, além de pessoas que precisem tomar a segunda dose dos imunizantes. O horário de funcionamento é das 9h às 17h.