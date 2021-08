Governador Ibaneis lamenta morte de fundador da Caoa neste sábado

LP Luana Patriolino

Ele estava com a saúde debilitada por conta de um tratamento de saúde - (crédito: Divulgação/Caoa)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), lamentou a morte do empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador do grupo Caoa, neste sábado (14/8). Por meio de nota, o emedebista disse que o “Brasil perde um de seus maiores empreendedores” e que Andrade é “responsável por uma grande revolução na indústria automobilística do país”, destacou.

O médico brasileiro Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador do grupo automobilístico Caoa, morreu na manhã deste sábado, em São Paulo. “Dr Carlos estava com a saúde debilitada por conta de um tratamento de saúde e faleceu durante o sono ao lado de sua esposa e filhos", afirmou a diretoria da empresa em nota.



Carlos Alberto de Oliveira Andrade nasceu em 25 de novembro de 1943, na Paraíba. Além de empresário, ele era médico cirurgião especializado em clínica cirúrgica abdominal. Ele deixou esposa e quatro filhos. A Caoa comunicou que a empresa seguirá sob o comando da família, com a liderança dos filhos Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho e Philippe Andrade.