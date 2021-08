Que calor! Temperatura no DF pode chegar a 31 graus hoje

RM Rafaela Martins

O Distrito Federal amanheceu com poucas nuvens, névoa seca e ventos moderados, nesta segunda-feira (16/8). A semana começou registrando temperatura mínima de 13º C, em Águas Emendadas (Planaltina-DF). No período mais quente do dia, durante a tarde, termômetros devem marcar 31° C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, não teremos uma gota de chuva na terceira semana de agosto. "A tendência é que o Distrito Federal continue com céu claro e névoa seca ao longo do dia. Não há previsão de chuva pelo menos até a próxima segunda-feira (23/8)”, contou. De acordo com a especialista, os brasilienses terão céu estrelado na parte da noite.

Mesmo amanhecendo com sensação térmica de baixas temperaturas, a onda de calor continua. A umidade relativa do ar fica entre 65% e 15%, nesta segunda-feira. Desde sábado (14/8), o Distrito Federal tem registrado umidade abaixo dos 20%. Números que preocupam, segundo a Defesa Civil.

Recomendações

Com umidade abaixo dos 30%, a recomendação é que se beba mais água e umidifique os ambientes fechados com bacias de água ou toalhas molhadas. A Defesa Civil alerta que as pessoas evitem a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h. Não é indicado queimar lixo, pois podem provocar queimadas por descuido ou desatenção.