CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior)

Em função da pandemia da covid-19, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) ampliou os locais de vistoria de veículos de primeiro registro e em transferência. De acordo com a instrução, publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (17/8), seis pontos devem realizar o atendimento, que ocorrerá sob agendamento.

Os veículos já devem possuir certificado de segurança veicular, podendo ser vistoriados em qualquer posto mencionado na instrução. Nos locais, haverá também vistoria de carros de som e veículos utilizados em Centros de Formação de Condutores (CFC’s), quando houver necessidade de alteração de categoria para aprendizagem e retirada de certificado de segurança veicular (CSV).

O agendamento dos veículos deve ser realizado pelo Portal de Serviços do Detran. Somente veículos previamente agendados serão atendidos.

Veja os locais:

Taguatinga: Setor de Indústrias Gráficas de Taguatinga, área especial 2 - Taguatinga Norte;

Paranoá: Quadra 4, conjunto B, lotes 3/4;

Gama: Avenida Contorno, lote 3, setor norte;

Sobradinho: quadra 14, área especial 29/30;

Recantos das Emas: Avenida Recanto, quadra 106, lote 15;

Setor de cargas (antigo prédio da Vadel): Setor de Transporte Regional de Cargas (strc), trecho 1, conjunto B, lotes 1/8, zona industrial;