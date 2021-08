Grupo protocola projeto para revogar lei distrital que trata do Museu da Bíblia

AI Ana Isabel Mansur

Projeto de lei que visa impedir construção da obra destaca alto custo da iniciativa - (crédito: Instituto Oscar Niemeyer/Divulgaçao)

Como antecipado pelo Correio na semana passada, um grupo de opositores à construção do Museu da Bíblia protocolou, nessa terça-feira (17/8), um projeto de lei (PL) na Câmara Legislativa (CLDF) para revogar a norma distrital de 1995 que destina um terreno público para a construção do memorial. A proposta partiu de parlamentares e organizações da sociedade civil, mas a autoria é do deputado Fábio Felix (Psol).

A proposição surgiu depois de uma audiência pública, na quinta (12/8), promovida pelo Conselho Regional de Cultura do Plano Piloto junto à CLDF. Se aprovada e sancionada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), a medida pode impedir a construção do museu.

O texto do projeto de lei dá destaque ao custo da iniciativa. "O empenho de vultoso montante de recursos públicos na incorporação do Museu da Bíblia põe em risco a subsistência dos agentes culturais de Brasília. A pandemia da covid-19 afetou significativamente os eventos e a produção cultural no DF, impactando a economia criativa e manutenção da renda dos produtores de cultura da cidade", diz a proposta.

Além disso, o documento faz uma comparação entre o custo para construção do Museu da Bíblia com o valor executado pelo DF por meio da Lei Aldir Blanc: "(...) não chega a R$ 34 milhões, ao passo que, com essa obra, prevê-se despender, apenas inicialmente, R$ 26 milhões".

Ilegalidades

Outro ponto levantado é que a execução da obra coloca em risco a Lei de Licitações, segundo entidades como o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). Em carta pública divulgada recentemente, essa e outras organizações sociedade civil citaram ilegalidades no edital do concurso para construção do museu.

Entre elas, há menção a "desrespeito ao prazo de três dias para julgamento e resposta às questões encaminhadas pelas entidades ao Poder Público". No âmbito da Lei de Licitações, eles criticam: falta de clareza do objeto a ser licitado; de minuta de contrato; de formação da comissão julgadora; de prazo para impugnação; e de clareza sobre a habilitação de pessoas físicas e jurídicas no concurso. As organizações recomendaram a profissionais da área de arquitetura que não enviem projetos para a concorrência.

Favorável à construção do Museu da Bíblia, o deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos) considera que o projeto de lei se baseia em ideologias. “Respeito o autor, mas esSe PL é casuístico e um desrespeito a uma comunidade que, hoje, tem mais de 830 mil pessoas (no DF). A Bíblia não é uma religião, mas um livro histórico que representa a perpetuação da cultura cristã. Ser contra o memorial da Bíblia é negar o cristianismo”, opinou o parlamentar.



Polêmica

A seleção de projetos arquitetônicos foi anunciada em março, mas interrompida pela Justiça. Em 17 de maio, houve retificação do edital e atualização do cronograma para o Concurso Nacional do Museu da Bíblia, após a autorização do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em um novo documento, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) em julho, o Executivo local estabeleceu prêmio de R$ 122 mil para a empresa vencedora do certame.

Antes da discussão em torno de temas religiosos, o Museu da Bíblia havia sido alvo de polêmicas. A primeira controvérsia estava relacionada ao projeto arquitetônico: a princípio, a ideia era usar um esboço deixado por Oscar Niemeyer para o desenho do prédio.

À época, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU-DF) foi contra o uso do rascunho do arquiteto. "A imagem revela o descalabro da proposta: baseado em um rabisco que foi feito por Niemeyer, um arquiteto foi contratado para desenvolver um estudo sobre as poucas linhas deixadas por ele. O rascunho não conta com mais informações sobre dimensões, proporções, cores, materiais, estruturas e soluções técnicas. Trata-se de um rabisco, não de um projeto", criticou a instituição, em nota publicada em 2019.