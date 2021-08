Ônibus do Entorno poderão circular na faixa exclusiva do BRT Sul

CB Correio Braziliense

Intenção da medida é agilizar a viagem dos passageiros - (crédito: Secretaria de Transporte e Mobilidade)

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) autorizou que 26 ônibus da União Transporte Brasília (UTB) circulem pela faixa exclusiva do BRT Sul. A medida busca agilizar a viagem de passageiros dos municípios goianos da Cidade Ocidental, Valparaíso, Novo Gama, Céu Azul e Pedregal. Atualmente, 54 linhas da empresa UTB já trafegam pela via.

A nova decisão foi implantada após estudos de capacidade da via realizados pela Semob. Na via não existem cruzamentos, semáforos e interferências dos demais veículos, sendo assim é permitido uma maior circulação dos coletivos uma vez que não sobrecarrega as estações do BRT já que trafegam pelo corredor exclusivo sem paradas.

“Com essa ação, damos continuidade à política pública de incentivar o uso dos serviços de transporte público como forma de melhorar a qualidade da prestação do serviço para a população da área metropolitana do DF, reduzindo o tempo de deslocamento dos passageiros”, explica o Secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro.

Convênio

O Governo do Distrito Federal (GDF) assumiu a gestão do transporte semiurbano em julho deste ano. O serviço é operado por sete empresas que atuam nas 396 linhas entre o DF e as cidades do Entorno: Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Girassol, Luziânia, Mansões Marajó (Cristalina), Monte Alto (Padre Bernardo), Novo Gama, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso.

Confira as linhas semi-urbanas que passam a trafegar na faixa exclusiva do BRT Sul



Pedregal e Novo Gama



4000E – Pedregal – Novo Gama – Lago Sul -Jardim Botânico Expresso

4002E – Pedregal/Novo Gama – Lago Sul Expresso

4004E – Pedregal – Via Novo Gama/ Park Shopping /Rod. P.Piloto

4085E – Pedregal – Novo Gama -Eixo Sul E Norte Via EPAR

4087E – Pedregal – Novo Gama -W3 Sul E Norte Via EPAR Expresso

4304E – Pedregal/ Setor Gráfico Via Novo Gama W3 Norte



Céu Azul



5001E – Céu Azul – Rod. Plano Piloto Via Park Shopping / Eixo Sul Expresso BRT

5004E – Pacaembu – Rod. Plano Piloto Via Céu Azul / EPGU- Zoológico / Eixo

5031E – Céu Azul – W3 Sul e Norte Via Balão Do Aeroporto Expresso

5034E – Céu Azul – W3 Norte Via Parkshopping / Setor Gráfico / Buriti Expresso



Valparaíso



5014E – Valparaiso II – Rod. Plano Piloto Via Park Shopping / Eixo W Sul Expresso

5021E – Valparaiso – Rod. Plano Piloto, Via Etapa B / Balão do Aeroporto / Eixo W Sul / Esplanada

5324E – Valparaiso – SIA /SAAN Via Park Shopping Expresso



Cidade Ocidental



8009E – Cidade Ocidental – Rod. Plano Piloto Via Park Shopping / Eixo W Sul Expressa BRT

8026E – Cidade Ocidental (Friburgo) – Rod. Plano Piloto Via Park Shopping / Linha Expressa BRT

8071E – Cidade Ocidental – W3 Sul E Norte Via Balão do Aeroporto / Linha Expressa BRT

8072E – Cid. Ocidental (Friburgo) – W3 Norte e Sul Via Balão do Aeroporto / Linha Expressa Brt

8075E – Cidade Ocidental – P. Napolis-Araguari-Aeroporto – W3 Sul-Norte Expressa Brt

8085E – Cidade Ocidental – W3 Norte Via Park Shopping / SIG / Torre de TV /Expresso BRT

8087E – Cidade Ocidental – P. Nápolis-Araguari – S.Gráfico – W3 Norte/Expresso BRT

8310E – Cidade Ocidental – SIA/SAAN Via Park Shopping / SOF Norte/ Linha Expressa BRT

8350E – Cidade Ocidental – SMU Via Park Shopping / SIG / Buriti / Linha Expressa BRT



*Com informações da Semob