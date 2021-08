Centros Olímpicos e Paralímpicos vão abrir rematrícula

CB Correio Braziliense

Edital busca atender aos alunos que tinham matrícula ativa em fevereiro de 2020 - (crédito: Pedro Ventura/ Agência Brasília)

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal vai abrir, em 24 de agosto, o processo de segunda chamada de rematrículas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs) de Brazlândia, Estrutura e Recanto das Emas para o segundo semestre de 2021. O edital busca atender aos alunos que tinham matrícula ativa em fevereiro de 2020, antes do início da pandemia da covid-19, e que não participaram do processo de rematrícula feito no início deste ano.

A etapa inicial do processo será feita totalmente on-line, por meio do Sistema de Gestão dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (Sigecop). As atividades iniciarão com apenas 50% do número de alunos total previsto, para que seja cumprido o protocolo de retorno das atividades no contexto da pandemia.

Caso o aluno não queira retornar às atividades devido ao contexto da pandemia da covid-19, deverá realizar todo o procedimento de rematrícula normalmente, para assegurar a sua vaga, e, após a conclusão do processo de rematrícula, terá a oportunidade de manifestar a opção de não participar das atividades em decorrência da pandemia, dessa forma não terá a matrícula cancelada.

O resultado definitivo será publicado dia (27/08) no site da secretaria e também será fixado no mural do respectivo Centro Olímpico e Paralímpico. Para saber mais informações, o aluno ou o responsável legal poderá entrar em contato com a secretaria dos respectivos centros das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelo telefone (61) 4042-1828 – Ramal 2002 ou pelo e-mail subcop@esporte.df.gov.br.

*Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer