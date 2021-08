'Vovô do tráfico' é preso ao tentar fugir da polícia com pedras de crack no DF

DD Darcianne Diogo

Policiais da 19ª DP (P Norte) efetuaram prisão em flagrante - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 59 anos, conhecido como Vovô do Tráfico, foi preso nessa quarta-feira (18/8), enquanto tentava fugir com diversas pedras de crack. Investigadores da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) detiveram o suspeito durante uma ação de combate a esse tipo de crime. No Guará 2, um jovem de 24 foi encontrado com R$ 60 mil em entorpecentes.

O delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva, contou que, ao avistar a equipe de policiais, o suspeito correu para um terreno na região. Durante a fuga, o homem tentou se livrar de um pote com 17 pedras de crack, arremessando-o para o lote vizinho.



Na casa do suspeito, os policias encontraram mais drogas. "Apreendemos várias pedras de crack, porções de maconha, facas sujas de material entorpecente, material para embala, R$ 956 e um celular", detalhou o investigador. A polícia também apreendeu o veículo do suspeito, pois os agentes haviam achado mais oito pedras de crack no automóvel.

Drogas de alto custo

Um jovem de 24 anos também foi preso em flagrante por tráfico, nessa quarta-feira (18/8). Com ele, policiais civis encontraram diversas porções de drogas, avaliadas em mais de R$ 60 mil. O suspeito, mais conhecido como Mohamed, estava no Guará 2 e foi indiciado pelo crime. Se condenado, a pena varia de cinco a 15 anos de prisão.

O acusado era investigado pela 4ª DP (Guará) havia cerca de dois meses. Os policiais descobriram que ele vendia as drogas no próprio apartamento, no Conjunto F da QE 40, Conjunto F. O endereço era apontado como ponto de tráfico em diversas denúncias anônimas recebidas pelos agentes.

Com base nessas informações, os investigadores cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara de Entorpecentes de Brasília. No apartamento, apreenderam diversas porções de maconha, variedades especiais de drogas de alto custo, além de R$ 5 mil e acessórios para embalagem das porções