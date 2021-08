Após suspensão da aplicação de D1, vacinação neste sábado segue tranquila

SP Sarah Paes - Especial para o Correio

A movimentação nos pontos de vacinação contra a covid-19 na capital permaneceu tranquila na manhã deste sábado (21/8), após a Secretária de Saúde anunciar — na noite desta sexta-feira (20/8) — a suspensão da aplicação da primeira dose (D1) durante este fim de semana. O retorno previsto, segundo a pasta, para a DF está marcado para ocorrer na próxima terça-feira (24/8).

O mutirão até segunda-feira (23/8) tem como objetivo concentrar esforços na vacinação da segunda dose para aumentar a quantidade de vacinados com o ciclo completo da imunização contra o coronavírus. No ponto de vacinação do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, os carros que chegavam ao estacionamento 12 eram informados por uma equipe do Detran a respeito das doses disponíveis para o reforço da imunização (Astrazeneca e Coronavac) e a respeito da suspensão da aplicação da D1.

Wilson Netto, 39 anos, foi um dos que foram até o ponto de vacinação do Parque em busca da primeira dose. O morador do Varjão contou que durante a chamada pública para vacinar sua faixa etária estava com suspeita de estar contaminado com a covid-19 e não tomou o imunizante, neste sábado (21/8) foi em busca da atualização do cartão de vacina. “O posto de saúde perto da minha casa, no Varjão, só aplica a segunda dose, então eu vim aqui pro centro tentar tomar a vacina. Passei no ponto de vacinação em frente a Torre de TV e indicaram para eu vir pra cá tomar a primeira dose, só aqui fui avisado a respeito da suspensão da D1”, explica.

A estudante de arquitetura, Mayara Vezolle, 20 anos, veio de Unaí para a capital tentar se imunizar e, após percorrer três pontos de vacinação, apenas no Parque da Cidade foi informada a respeito da suspensão da D1. “Como sempre estamos aqui em Brasília, meu namorado me trouxe para vacinar porque em Unaí ainda não chegou na minha faixa etária. Depois de passar em três pontos de vacinação apenas aqui no parque fui avisada sobre a suspensão da aplicação da primeira dose”, conta.

No ponto de vacinação localizado em Sobradinho II uma faixa avisava aos que chegam à Regional de Ensino sobre a disponibilidade apenas da aplicação da segunda dose da Coronavac e da Pfizer. “Era pra eu ter vacinado no posto de saúde de Sobradinho mas foi suspensa a vacinação lá. O ponto de vacinação na Regional estava vazio e o atendimento foi rápido e tranquilo”, conta Géssica Carolina, moradora de Sobradinho.

Durante este mutirão, até segunda-feira (23/8), além das pessoas que estão dentro do prazo para tomar o reforço do imunizante das vacinas da Pfizer e Coronavac, a Secretaria está convocando para adiantar a segunda dose os que se vacinaram com a AstraZeneca e estão com a D2 marcada até o dia 31 de agosto. A previsão é a de que a vacinação da primeira dose retorne na próxima terça-feira (24/8), com a ampliação da vacinação para adolescentes com 17 anos.