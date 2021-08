Mulher perde controle do veículo e capota na Estrutural

NS Nélio Sousa*

Uma mulher perdeu o controle do veículo e capotou na via Estrutural, nesta segunda-feira (23/8). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a vítima, que estava próximo a Cidade do Automóvel, por volta das 11h desta manhã. A mulher teve um corte na cabeça e foi levada consciente e orientada para o Hospital de Base.

De acordo com a corporação, a condutora estava dirigindo um carro GM Corsa com destino ao Plano Piloto, na altura do viaduto da Cidade do Automóvel, quando o acidente ocorreu. Os bombeiros informaram que uma faixa da via teve que ser interditada devido ao ocorrido.

O Corpo de bombeiros informou que o veículo permanece tombado no local e que os militares estavam aguardando policiamento nesse ponto da via.

Outro caso

No Lago Sul, um homem, 25 anos, morreu em uma colisão de trânsito na subida da QI 23, na terça-feira (17/8). O jovem, identificado apenas como Emerson, dirigia um VW Gol verde, que se chocou contra uma Fiat Toro preta. Dentro do veículo, o jovem estava com um menino de 6 anos, que sofreu traumatismo cranioencefálico grave e luxação no ombro esquerdo. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a criança foi transportada ao Hospital de Base desorientada e instável.

Na época, o CBMDF informou que Emerson ficou preso às ferragens do próprio carro e sofreu uma parada cardiorrespiratória. As equipes usaram ferramentas de desencarceramento e, após o resgate do homem, iniciaram manobras de reanimação. Devido aos ferimentos, porém, não foi possível reverter o quadro e o médico dos bombeiros declarou o óbito no local.

