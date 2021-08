Trabalhador cai de altura de 3 metros após levar choque em obra no Lago Sul

CB Correio Braziliense

Fiação de furadeira usada pelo homem se rompeu e eletrocutou vítima, que foi transportada ao Hospital de Base - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem identificado apenas como Maycom, 28 anos, caiu de uma altura de aproximadamente três metros na tarde desta segunda-feira (23/8). Ele trabalha na construção de uma casa, no Conjunto 6 da QL 6 do Lago Sul. O acidente ocorreu por colta das 15h15.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuou no socorro com duas viaturas e oito militares. A equipe de socorro do 11º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), que fica na QI 11 do Lago Sul, conseguiu chegar rapidamente ao local.

Segundo os militares, o homem estava caído no chão quando o resgate chegou. Ainda dentro do canteiro de obra, Maycom tinha escoriações pelo corpo e um corte profundo na coxa esquerda. O trabalhador foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital de Base, consciente, orientado e estável, conforme afirmaram os bombeiros.

No momento da queda, havia outros operários trabalhando no canteiro de obras. O funcionário da empresa de engenharia responsável pela obra no momento do acidente, identificado apenas como Cleyton, informou ao CBMDF que a vítima estava na primeira laje, fazendo um furo em uma estrutura de madeira, com uma furadeira elétrica.

O fio do equipamento se rompeu depois que enrolou no mandril, peça que fica na ponta do aparelho, onde a broca é instalada. De acordo com os bombeiros, houve um curto-circuito na furadeira e a carga elétrica o operário, que se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente três metros.