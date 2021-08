Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa morta no Lago Sul

CB Correio Braziliense

O acidente resultou na morte de uma mulher e o óbito foi confirmado no local - (crédito: Reprodução/ CBMDF)

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto colidiram na manhã desta terça-feira (24/8). O acidente resultou na morte de uma mulher. A colisão ocorreu na QI 26 do Lago Sul, próximo ao acesso para a Ponte JK. Segundo o Corpo Militar de Bombeiros (CBMDF), o óbito foi confirmado no local.



A vítima, ainda sem identificação, estava na garupa de uma moto Titan Honda 160 quando colidiu com um Ford Ecosport de cor cinza na via próximo à ponte. Os Bombeiros informaram que o condutor da moto foi transportado pelo Samu, mas não foi informado o estado de saúde até o momento. Não há informações sobre o condutor do carro.



A Polícia Militar do DF (PMDF) está fazendo a segurança e controlando o trânsito no local. A perícia da Polícia Civil já foi acionada, de acordo com os Bombeiros.



Aguarde mais informações