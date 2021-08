Covid-19: 15,9 mil jovens de 17 anos se vacinam no 1º dia de atendimento no DF

SS Samara Schwingel

(crédito: Agência Brasil/Reprodução)

No primeiro dia de vacinação contra a covid-19 para adolescentes de 17 anos no Distrito Federal, 15,9 mil jovens dessa idade receberam os imunizantes. O total de atendidos com a primeira dose nesta terça-feira (24/8), segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF), ficou em 25.382. No total, há 1,9 milhão de brasilienses que concluíram essa etapa, representando 64,4% do total de 3 milhões de habitantes.

Em relação ao reforço, a pasta aplicou 11.516 doses nesta terça-feira (24/8). Outras 176 pessoas receberam o imunizante de dose única, levando esse total para 55.908. Com isso, o DF tem 775.174 pessoas com o ciclo vacinal completo, o que corresponde a 23,3% da população total.

Nesta quarta-feira (25/8), a SES-DF continuará a vacinar o público de 17 anos ou mais. Serão 32 pontos exclusivos para pessoas com medos de 18 anos e 38 para os adultos. Além disso, a pasta segue com a aplicação da segunda dose. Confira aqui a lista de locais.



Pandemia

Entre segunda (23/8) e terça-feira (24/8), o Distrito Federal teve mais 482 casos da covid-19 e 14 mortes provocadas pela doença. No total, são 465.555 registros de infecções e 9.948 vítimas desde o início da pandemia, em março de 2020.

Com a atualização, a média móvel de infecções referente aos últimos sete dias subiu para 673,57, resultado 11,3% maior que o registrado há 14 dias. O indicador referente às mortes chegou a 14,14 e não variou em relação ao mesmo período. A taxa de transmissão do vírus está em 0,97, o que indica que cada grupo de 100 pessoas é capaz de infectar, em média, outros 97 indivíduos.

Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Secretaria de Saúde. Do total de vítimas que morreram por causa da covid-19, 856 moravam em outras unidades da Federação, sendo 735 delas de Goiás e o restante, de outros estados.