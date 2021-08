Idosa é atropelada no Eixão Norte e deixa via parcialmente interditada

CB Correio Braziliense

(crédito: Diculgação/CBMDF)

Uma idosa de 60 anos foi atropelada no Eixão Norte, nesta terça-feira (24/8). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu a mulher, identificada apenas como Mariene, por volta das 14h. O acidente aconteceu próximo à SQN 102, sentido norte.

Segundo a corporação, que atuou no resgate com duas viaturas e oito militares, a idosa estava deitada na via, quando o socorro chegou. Ela foi atingida por um carro Chevrolet Onix, da cor cinza. A motorista do veículo mas não necessitou de transporte ao hospital.

Apesar do atropelamento, a vítima estava consciente e orientada, segundo os bombeiros. Os militares não souberam informar a dinâmica do acidente. Durante o socorro, a via no sentido norte foi interditada parcialmente, ficando liberada apenas uma faixa. No sentido sul não houve impactos. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) esteve presente durante toda a ação.

Acidente grave no Eixão

Também no Eixão Norte, um acidente fatal que ocorreu na última quinta-feira (19/8), na altura da quadra 215 Norte, interditou o fluxo de veículos no sentido Ponte do Bragueto e Plano Piloto e da pista contrária, sentido saída Norte.

Uma mulher, de 67 anos, morreu atropelada após ser atingida por uma motocicleta. O acidente aconteceu por volta das 13h11. A equipe do CBMDF foi acionada para atender a ocorrência, mas quando chegaram ao local a vítima se encontrava sem vida.

O condutor da motocicleta, identificado como Leandro, sofreu uma fratura no ombro esquerdo e escoriações. Ele foi transportado para o Hospital de Base pela equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).