Covid-19: GDF diz que casos em escolas públicas estão dentro do esperado

SS Samara Schwingel

As escolas seguem os protocolos de segurança para tentar evitar casos - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

Para o governo do Distrito Federal, os casos de covid-19 registrados em escolas públicas estão dentro do esperado pelo Executivo local. Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, como a pandemia não acabou, o GDF esperava que surgissem casos após a volta às aulas presenciais na rede.

"A pandemia continua, os casos continuam. Então, era esperado sim, por isso foi feito todo o planejamento de retaguarda caso aparecessem essas confirmações. Então, está dentro da expectativa nada fora do esperado", disse, durante coletiva no Palácio do Buriti nesta segunda-feira (23/8).

De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria de Educação, há 89 casos positivos de covid-19 registrados após o retorno das aulas presenciais. Dos casos na rede pública, o maior grupo é o formado por professores regentes: 23 testaram positivo. Entre os estudantes, houve 17 casos. Há pouquíssimos casos entre merendeiras (2), vigilantes (2) e secretários escolares (1). Sete faxineiras testaram positivo.

O retorno das atividades ocorre de forma escalonada: metade da turma presencial e a outra metade em casa, com atividades pedagógicas. A presença na escola se alterna a cada semana.

Nesta segunda-feira (23/8), retornaram ao modelo presencial os estudantes do Ensino Médio. E até dia 30 de agosto, Escolas de Natureza Especial, Centros Interescolares de Línguas (CILs), Centros de Ensino Especial e demais atendimentos retomam as atividades presenciais.