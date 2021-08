Espaço para pets é revitalizado e reinaugurado no Parque Bosque Sudoeste

CB Correio Braziliense

Liberação da área ocorreu durante evento nessa terça-feira (24/8) - (crédito: Administração Regional do Sudoeste/Divulgação)

O Projeto Adote uma Praça concluiu mais uma revitalização. Desta vez, no Parque Bosque do Sudoeste, onde foi inaugurado o Pet Bosque. A população que quiser levar animais para passear terá, agora, um espaço reformado e adaptado para os bichinhos. A estrutura inclui cerca, lixeiras e itens necessários para coletar fezes.

O evento de reinauguração, nessa terça-feira (24/8), contou com venda de produtos para pets e uma feira de adoção de cães e gatos. A montagem da estrutura ficou por conta de um pet shop do Sudoeste, que viu no espaço a oportunidade de transformar um local público em um ponto de encontro — tanto para animais de estimação quanto para os tutores.

Para levar os animais ao local, é necessário que eles estejam saudáveis, vacinados, vermifugados e com controle de pulgas e carrapatos em dia. O responsável pelo bicho precisa ser maior de idade e, em caso de conflito entre os pets ou necessidades, terá obrigação de intervir. As regras de convivência estão afixadas no alambrado do espaço.

O projeto Adote uma Praça, da Secretaria de Projetos Especiais, promove parcerias público-privadas para manutenção e recuperação de locais como áreas verdes, parques urbanos, praças, jardins, rotatórias, canteiros centrais de avenidas, pontos turísticos e monumentos.

Para contribuir com a revitalização de uma área, basta procurar a administração da região administrativa.

Com informações da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal