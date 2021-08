Cirurgias eletivas noturnas devem começar na próxima semana, diz Ibaneis

SS Samara Schwingel

Os pacientes que estão na fila por uma cirurgia serão chamados pela Secretaria de Saúde para início dos procedimentos preparatórios - (crédito: Breno Esaki)

As 10 mil horas extras para profissionais de saúde da rede pública do Distrito Federal realizarem cirurgias eletivas devem começar a valer já na próxima semana. Segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB), a expectativa é que na segunda-feira (30/8) os atendimentos comecem. O anúncio foi feito durante coletiva no Palácio do Buriti neste sábado (28/8).

“As equipes estão todas prontas e o começo é imediato já na segunda-feira”, declarou. Os pacientes que estão na fila por uma cirurgia serão chamados pela Secretaria de Saúde para início dos procedimentos preparatórios.

Para realizar essas cirurgias, que foram interrompidas ou atrasadas devido à pandemia da covid-19, a Secretaria de Saúde vai transferir todos os pacientes que estão em unidades de terapia intensiva (UTI) para tratar do novo coronavírus para leitos dos hospitais de campanha. Assim, haverá vagas para admitir pacientes não-covid.