Saiba onde se vacinar contra a covid-19 neste fim de semana

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A campanha de vacinação contra a covid-19 continua neste fim de semana no Distrito Federal. O atendimento será das 9h às 17h nos pontos diurnos. Aqueles com aplicação noturna vão funcionar entre 18h e 22h. Haverá opções no modelo drive-thru e para pedestres. Veja todos os locais abaixo.

Para este sábado (28/8), a Secretaria de Saúde definiu três postos de imunização exclusivos para adolescentes de 17 anos e grávidas e puérperas a partir dessa idade. No domingo (29/8), serão dois locais de aplicação da primeira dose para os públicos, em Ceilândia e Taguatinga.

As pessoas com 18 anos ou mais vão poder se vacinar com a primeira dose (D1) das vacinas em seis pontos neste sábado (28/8), inclusive em postos noturnos e com atendimento via drive-thru. No domingo (29/8), serão cinco locais de atendimento com a D1 para o grupo.

Quem precisa tomar a segunda dose (D2) das vacinas poderá buscar atendimento no sábado (28/8) em seis postos para a vacina da AstraZeneca; sete para a CoronaVac; e três para o imunizante da Pfizer/BioNTech.

No domingo (29/8), a D2 da AstraZeneca será aplicada em quatro locais; a da CoronaVac, em cinco; e a da a Pfizer/BioNTech, em dois.

Pontos de vacinação com primeira dose no sábado (28/8) (foto: SES-DF/Divulgação)

Pontos de vacinação com segunda dose no sábado (28/8) (foto: SES-DF/Divulgação)





Pontos de vacinação com primeira dose no domingo (29/8) (foto: SES-DF/Divulgação)

Pontos de vacinação com segunda dose no domingo (29/8) (foto: SES-DF/Divulgação)