Dois homens são encontrados mortos atrás de mercado no Riacho Fundo

AI Ana Isabel Mansur

Vítimas não portavam documento de identidade, mas a PCDF afirmou que os homens aparentavam ter 25 anos - (crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Dois homens, sem idade revelada, foram encontrados mortos dentro de um carro no Riacho Fundo 1, nas primeiras horas deste domingo (29/8). Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a ocorrência se deu por volta de 1h20. As vítimas apresentavam diversas marcas de tiro pelo corpo.

A 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) investiga o caso. Os agentes trabalham com a suspeita de duplo homicídio. Emanuel Fontenele e Anderson da Silva estavam no Setor Habitacional Vereda Grande, atrás do Mercado São José, em um carro Chevrolet Kadett azul. Eles não portavam documento de identidade, mas a PCDF afirmou que os homens aparentavam ter 25 anos.

Quando o CBMDF — com duas viaturas e nove militares — e as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) já estava atendendo a ocorrência.

Emanuel foi encontrado no banco do motorista, já morto, com vários tiros pelo corpo. O óbito foi declarado pelo médico do Samu. A vítima tinha ferimentos de arma de fogo no tronco e no braço esquerdo.



Anderson estava no chão, a cerca de 30 metros do veículo, também sem vida e deitado com as costas viradas para o solo, em posição reta. Ele apresentava ferimentos de arma de fogo no lado esquerdo da barriga. Segundo a PCDF, uma das balas atravessou o corpo da vítima e saiu pelo lado direito do peito.

Segundo os bombeiros, a cena ficou aos cuidados da PMDF e a PCDF foi acionada ao local. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).