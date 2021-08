Artistas grafitam painéis em Brazlândia para colorir cidade e fomentar hiphop e graffiti

CB Correio Braziliense

Iniciativa cultural Natureza Urbana em Brazlândia - (crédito: Késsya Souza)

A iniciativa cultural Natureza Urbana realizou ação artística pelas ruas da cidade de Brazlândia, no Distrito Federal, durante este fim de semana. Artistas convidados produziram grandes painéis grafitados com a temática “Natureza Urbana” levando arte para a comunidade local e fomentar a cultura hiphop e graffiti.

A primeira etapa da ação ocorreu na Cidade Estrutural e transformou a principal avenida de passagens de ônibus e as casas de moradores. O projeto contou com oficinas para alunos da rede pública que visitaram os painéis, conforme as medidas de segurança. O objetivo foi se comunicar com os jovens, estimular um futuro nas áreas criativas do mercado de trabalho, chamar atenção para temas importantes principalmente preservação da natureza, e levar mais arte para o dia a dia deles.

O idealizador do projeto, Marcos Bezerra assina suas artes nas ruas de Brazlândia como Maykon desde 1997. Iniciou em coletivos da cultura HipHop e atuou como arte educador em projetos sociais e também como ilustrador e cenógrafo na cidade. Agora, com a pintura coletiva, pretende ampliar o que vinha produzindo como artista no tema, pauta muito presente na sua trajetória pessoal e profissional.

Resultados

O graffiti é uma forma democrática de acesso as artes visuais, que transforma o cenário, dialoga e comunica diretamente com a juventude. A natureza é um tema inspirador para artistas urbanos e nesse evento poderão estimular ainda mais essa temática. A pinturas serão compartilhadas online, assim como as fotos com o resultados dos painéis, nas redes sociais do projeto.