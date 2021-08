Coletor de 22 anos é atropelado e levado em estado grave para hospital

EH Edis Henrique Peres

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem, 22 anos, foi atropelado por um Hyundai HB20 cinza na manhã desta terça-feira (31/8), na DF 440, conhecida como Rota do Cavalo, próximo ao Atacadão Dia a Dia, sentido Paranoá. A vítima precisou ser imobilizada, entubada e medicada no local pela equipe médica do Resgate Aéreo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)

Após os primeiros socorros, o homem foi levado pela aeronave do CBMDF para o Hospital de Base. Segundo os bombeiros, apresentava traumatismo cranioencefálico, escoriações pelo corpo e estava inconsciente e instável.

O homem presta serviço na empresa de limpeza urbana e, de acordo com os relatos dos colegas de trabalho, foi atropelado no momento em que descia do caminhão de coleta para recolher o lixo.

A motorista do Hyundai, 36 qanos, não se feriu. O trânsito teve uma das faixas de rolamento interditada durante o atendimento e permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).

A equipe do Correio entrou em contato com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) do DF a respeito do acidente. Em nota, a SLU garantiu que foram tomados todos os procedimentos de atendimento ao gari, funcionário terceirizado da empresa Valor Ambiental. "Ele foi atendido pela equipe médica do Corpo de Bombeiros no local e transportado de aeronave ao Hospital de Base do Distrito Federal. Até o momento, a informação é de que o paciente encontra-se em atendimento, em estado grave. O SLU permanece acompanhando a situação e à disposição", diz a nota.

O CBMDF atendeu a ocorrência com três viaturas, uma aeronave e dezesseis militares.