Terracap publica edital para venda direta de 405 imóveis em Vicente Pires

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou, nesta terça-feira (31/8), novo edital de convocação para venda direta de imóveis no Setor Habitacional Vicente Pires. Os terrenos incluem 405 lotes localizados no Trecho 3, a antiga Colônia Agrícola Samambaia.

Os ocupantes dos lotes têm até 29 de setembro para apresentar a proposta de compra junto à Terracap e dar prosseguimento à regularização do imóvel. O valor dos terrenos unifamiliares varia de R$ 36,3 mil, para 134,5 metros quadrados, a R$ 461,1 mil, para 2,5 mil m². Os números preveem a dedução de reformas feitas pelos moradores, bem como da valorização decorrente das mudanças.

O edital está disponível no site da agência. A Terracap ressalta que quem optar pelo pagamento à vista terá 25% de desconto no valor de venda do imóvel. Atualmente, instituições financeiras oferecem linhas de crédito específicas para financiar a compra de lotes decorrentes de regularização fundiária. Assim, quem optar por pedir os recursos aos bancos pagará a prazo, mas integralmente e com abatimento à Terracap.

Pagamento a prazo

Os moradores também podem parcelar o financiamento dos terrenos pela Terracap, com prazo máximo de pagamento em até 240 meses.

A proposta de compra e a documentação exigida em edital podem ser apresentadas à agência presencialmente ou pela internet. É possível tirar dúvidas pelos canais de atendimento da Terracap, pelo telefone 61 3342-1103 ou pelo atendimento remoto, por meio do chat on-line. Confira mais detalhes:

Entrega presencial — Edifício-sede da Terracap: Setor de Áreas Municipais (SAM), Bloco F, atrás do anexo do Palácio do Buriti, das 7h às 19h;

Remotamente: pelo site da Terracap ou pelo aplicativo da Terracap (disponível para Android e iOS).

Passo a passo

Saiba como cadastrar proposta de compra, após baixar o app: