Covid-19: mais de 30 mil doses da Pfizer devem chegar nesta segunda-feira

RM Rafaela Martins

Doses esperadas na segunda-feira (6/9) serão destinadas à segunda aplicação - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Mesmo com a chegada de novas doses da Pfizer, o Governo do Distrito Federal (GDF) não confirmou a ampliação da imunização contra covid-19 para adolescentes. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que há previsão, por parte do Ministério da Saúde, do envio de 31.590 doses de vacinas da Pfizer, nesta segunda-feira (6/9). Porém a remessa será destinada para segunda dose (D2).

Existe a expectativa de entrega de mais 16.380 doses da Pfizer dirigida à primeira aplicação, no entanto não há data marcada. A ampliação do atendimento para o público na faixa etária de 12 a 16 anos depende do envio de mais imunizantes por parte do Governo Federal. A Secretaria de Saúde estima, no DF, vivem 46 mil adolescentes com 16 anos.

Em nota, a SES destacou que a quantidade de vacinas que devem chegar ao DF para aplicação da D1, atenderá menos da metade do número de jovens com 16 anos estimado na capital do país. “A previsão feita, até o momento, para a próxima remessa de primeira dose corresponde a um terço do necessário para atender esse público.Tão logo seja informada pelo Ministério a data de envio das doses de D1 de Pfizer ao DF, a secretaria vai divulgar a estratégia para aplicação dessa vacina”, informa o texto.