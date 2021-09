Covid-19: DF registra 12 mortes e 689 novos casos da doença neste sábado

RN Ronayre Nunes

Destes 12 óbitos, quatro foram do sexo feminino oito do masculino - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB DA Press)

A capital federal chegou a este sábado (4/9) com 12 mortes notificadas por covid-19, de acordo com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Desses, quatro são mulheres e oito, homens, sendo que a maioria das mortes foram registrados em pessoas de 70 a 79 anos (quatro). Dez dos óbitos eram de moradores de DF e dois, de Goiás.

Em relação à região, Sobradinho registrou três mortes, Planaltina duas e Águas Claras, Ceilândia, Lago Sul, Samambaia e Taguatinga um óbito cada. Das 12 mortes notificadas, nove pacientes tinham comorbidades. Os óbitos ocorreram em 14, 23, 24, 27 e 29 de agosto e 1º e 3 de setembro, porém, foram notificados oficialmente neste sábado.

Casos

O número de casos confirmados da covid-19 no DF chegou a 474.420 neste sábado (soma de 689 casos desde o dia anterior). Destes, 96,2% se recuperaram e 2,1% morreram.

Imunização

Nesta segunda-feira (6/9), a capital deve receber mais 31 mil doses da vacina. Contudo, a vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal sofrerá alteração no feriado de 7 de Setembro. Os pontos de aplicação do imunizante localizados na área central de Brasília não vão funcionar na próxima terça-feira. A medida foi tomada devido às manifestações programadas para ocorrer na Esplanada.