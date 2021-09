JE Júlia Eleutério

Carro submerso é encontrado com corpos de seis jovens em região rural de Luziânia na manhã desde domingo (5/9) - (crédito: Corpo de Bombeiros)

Um carro submerso foi encontrado com os corpos de seis jovens, neste domingo (5/9), em um riacho na Zona Rural de Luziânia, no entorno do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 8h após uma testemunha que passava pelo local avistar o carro dentro da água com as rodas para cima. As vítimas tinham idades entre 15 e 28 anos.

Segundo os Bombeiros, o veículo VW gol vermelho perdeu o controle da direção, saiu da estrada e caiu dentro do córrego após capotar. O carro estava apenas com as rodas para o lado de fora do riacho, enquanto a parte submersa estava presa a um tronco a uma profundidade de dois metros. De acordo com o relato de uma testemunha aos militares, é provável que o acidente tenha acontecido na noite anterior, por volta de meia noite.

Os bombeiros fizeram um mergulho para verificar a presença de vítimas e encontraram os corpos dos seis jovens já sem vida. Estavam no carro o condutor Matheus Saraiva, 23 anos, e os passageiros Rodrigo Soares Gomes, 15 anos; Luís Carlos Rodrigues dos Santos, 22 anos; Emerson Madureira de Brito, 17 anos; Wesley Rodrigues Batista, 28 anos; e Eric Bruno Carvalho de Lucena da Silva, 16 anos.

A Polícia Militar de Goiás esteve no local ajudando na sinalização e fazendo a segurança. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Luziânia.

Em entrevista veiculada pela TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, os familiares relataram que os jovens iam passar um final de semana no Lago Corumbá 3. Eles seriam moradores da região administrativa de Santa Maria, no DF.