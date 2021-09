CB Correio Braziliense

Um dos detidos levava ainda uma arma branca - (crédito: Pedro Marra/ CB)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) autuou duas pessoas em flagrante por posse de drogas durante os atos deste 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. Um dos detidos também levava consigo quatro celulares. Ele foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte. O outro portava uma arma branca, não especificada pela PM, e foi conduzido ao Departamento de Polícia Especializada (DPE).



Este segundo caso ocorreu perto do Ministério da Economia, mas o homem foi liberado após assinar um termo de compromisso. Fora isso, o boletim divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) informou que não foram registradas ocorrências graves nos protestos desta terça-feira (7/9).



O documento diz ainda que as forças de vigilância, bem como o Corpo de Bombeiros e os agentes do Departamento de Trânsito, seguiram “protocolo elaborado previamente com base em levantamentos de inteligência”.



Mesmo que os manifestantes já tenham começado a se dispersar, a SSP/DF informou que a Praça dos Três poderes continuará cercada com grades e linha de policiais.