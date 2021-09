Padre Godwin morre, aos 51 anos, após complicações da covid

AO Amanda Oliveira

(crédito: Reprodução/ YouTube )

O padre nigeriano Godwin Nnaemeka Uchego, de 51 anos, morreu, no início da noite desta segunda-feira (6/9), durante uma cirurgia cardiovascular. Ele estava internado no hospital Daher, do Lago Sul, desde 9 de agosto, para tratamento de problemas renais e da covid-19.

Segundo amigos, o padre passava por um procedimento de implantação de filtro de veia cava quando ocorreu uma queda de pressão arterial e uma arritmia cardíaca. Apesar dos esforços da equipe médica e da implantação de um marcapasso, ele não resistiu.

O vigário da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Maria, no Lago Sul, era conhecido pela comunidade católica de Brasília e ajudou a fundar vários movimentos na cidade. Em julho deste ano, saiu do cargo de diretor-geral da faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília.

Até a última atualização desta reportagem, não há confirmação sobre o horário e local de sepultamento.