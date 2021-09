Covid-19: DF tem aumento de quase 60% no número de casos em 24 horas

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Junior/ Divulgação)

O Distrito Federal teve alta de 59,8% no número de novos casos de covid-19, nesta segunda-feira (6/9), — com 1.060 notificados — em comparação com domingo (5/9), quando a Secretaria de Saúde (SES-DF) calculou 663 pessoas diagnosticadas com a doença. O total de casos nesta pandemia chegou a 476 mil, com 457 mil casos recuperados.

Com os últimos 16 óbitos confirmados pelo Boletim Epidemiológico da SES, o total de mortes causadas por complicações da covid-19 está em 10.144 vítimas. Das mortes registradas nas últimas 24 horas, 12 eram do DF, três de Goiás (Padre Bernardo, Novo Gama e Caldas Novas) e uma de Gurupi (TO).

A média móvel de casos ficou em 886,14, sendo a maior desde 18 de junho deste ano, quando o número ficou em 892. O indicador desta segunda-feira (6/9) é 31,6 % maior na comparação com 14 dias atrás. Enquanto isso, a média móvel de mortes encontra-se em 14,71, com alta de 8,4% no mesmo período de análise.

Mesmo com a alta de novos casos, a taxa de transmissão da covid-19 diminuiu. O número foi de 0,97, no domingo (5/9), para 0,94 nesta segunda-feira (6/9). O número estipula se a epidemia tende a acabar, o que indica o número menor do que 1, e avança se for maior, conforme prevê a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ceilândia segue como a região administrativa mais afetada pela pandemia no DF. São 52 mil moradores infectados pelo novo coronavírus e 1,5 mil vítimas fatais. Em Taguatinga, há 979 mortes e 37 mil casos. Samambaia, por sua vez, tem 25,9 mil diagnósticos positivos e 768 óbitos. No Plano Piloto, 47 mil pessoas se contaminaram e 685 morreram por complicações da covid-19.