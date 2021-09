Três novas feiras abrem este ano no DF; confira o funcionamento

CB Correio Braziliense

(crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

As feiras rurais têm se destacado em diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Nelas, são vendidos de frutas, legumes e hortaliças a doces, geleias, café orgânico, bolos, pães, plantas ornamentais, cogumelos e artesanatos. Com a grande procura, este ano foram criadas três novas feiras: a Feira Rural do Produtor de Vargem Bonita, a Feira Rural do Condomínio Alto da Boa Vista (Sobradinho) e a Feira Rural no Sudoeste.

A oportunidade de visitar esses locais envolve comprar um alimento fresco e de qualidade e conhecer a história dos produtores e como e onde o alimento é produzido. Depois de fechar algumas vezes devido à pandemia, a Feira Rural no Parque da Cidade Sarah Kubitschek também voltou à ativa. Ela funciona dois domingos por mês, no Estacionamento 13 do Parque da Cidade.

Outro local é a Feira de Multiprodutos do Barreiros, localizada na DF-140, no Jardim Botânico, com oferta de frutas, mel, licores, flores e alimentos agroindustriais e carnes defumadas.

Em todos os pontos é possível encontrar uma variedade dos alimentos comercializados por produtores rurais assistidos pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater-DF). O acesso é livre e funciona com o respeito às regras de distanciamento e o uso de máscaras.

Confira abaixo:

Feira Rural no Sudoeste

Quando: Aos sábados (4, 11, 18 e 25 de setembro)

Horário: 8h às 12h

Local: EQSW 301/302, atrás do Parque Bosque do Sudoeste

Quando: Toda terça-feira (7, 14, 21 e 28 de setembro)

Horário: 17h às 21h.

Local: Área multiúso do Condomínio Alto da Boa Vista

Quando: 5 e 19 de setembro (domingo)

Horário: 8h às 14h

Local: Praça Jatobá, estacionamento 13 (próximo à administração do Parque)

Quando: Toda sexta-feira (3, 10, 17 e 24 de setembro)

Horário: 16h às 21h

Local: DF-140, km 11, Núcleo Rural Barreiros

Quando: Aos sábados (4, 11, 18 e 25 de setembro)

Horário: 7h às 15h.

Local: Em frente ao comércio local, ao lado da quadra de futebol

*Com informações da Emater-DF e Agência Brasília