Esplanada segue com as vias interditadas nesta quarta-feira (8/9)

O trânsito na Esplanada dos Ministérios permanece interditado nesta quarta-feira (8/9). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), não há previsão para a liberação das vias S1 e N1. Para acessar a região, é necessário usar as vias N2 e S2, entre os ministérios e anexos. O desvio no trânsito local começou na noite do dia 5 de setembro.

O fluxo de carros foi interrompido na Esplanada devido às manifestações a favor e contra o governo de Jair Bolsonaro que estavam previstas para ocorrer no dia 7 de Setembro, feriado do Dia da Independência. Por esse motivo, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) adotou diversas medidas para garantir a segurança da população. Uma delas foram os bloqueios nas principais vias da Esplanada dos Ministérios, entre a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto até o 1º Grupamento de Bombeiro Militar, próximo à L4 norte, e nas proximidades da Torre de TV pela PMDF.

Manifestações



Durante esta terça-feira (7/9), foram registrados protestos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na Esplanada dos Ministérios e imediações da Torre de TV. Segundo balanço da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSPDF), essas manifestações terminaram com o registro de nove furtos de celulares, dois suspeitos detidos e 32 pessoas atendidas pelo Corpo de Bombeiros devido a problemas relacionados com as condições climáticas. Para a pasta, os atos do 7 de Setembro foram classificados como "pacíficos" e o dia foi "tranquilo".



Uma pessoa acabou detida pelos policiais militares, na Esplanada, por porte de drogas e com quatro celulares. O suspeito foi conduzido para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) e autuado em flagrante. Atrás do Ministério da Economia, um suspeito foi encaminhado ao Departamento de Polícia Especializada (DPE) por estar com entorpecentes e uma arma branca. Ele assinou um Termo de Compromisso e foi liberado.