Adote uma praça: morador do Gama reforma área pública

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Agência Brasília)

O coronel Júlio Cintra, morador do Gama, sempre quis participar ativamente da comunidade onde vive. Por isso, procurou a administração do Gama em janeiro de 2020 para demonstrar esse interesse pela área. Pensando nisso, o coronel começou a procurar um espaço para desenvolver um projeto.

Assim começou a parceria de Júlio Cintra com o Governo do Distrito Federal, pelo programa Adote Uma Praça, coordenado pela Secretaria de Projetos Especiais (Sepe). Em janeiro de 2021, ele assinou o Termo de Cooperação com o programa. “Eu fui até a administração regional e conversei com eles sobre o que eu queria fazer, e eles disseram que existia esse programa para dar mais segurança jurídica para o meu projeto. E aí, nós entramos com um requerimento na administração. A administradora Josiane me apoiou muito”, explicou.

Depois da reforma, a Praça Pioneiros de Brasília está de cara nova, favorecendo, consideravelmente, os moradores que passam por lá diariamente. A praça também é utilizada pelos alunos de uma academia próxima, que correm na pista de cooper recuperada pelo parceiro. “Aqui eu fiz muitos amigos, e a minha família ficou muito bem também. Aqui é o lugar que eu vinha tomar chimarrão. Até hoje eu pego o meu chimarrão e venho para cá com a minha esposa”, comentou Cintra.

As melhorias feitas vão desde recuperação de calçadas, construção de um pergolado, plantio de ipês e acácias, e estruturação de um “campinho” de futebol. Além da construção de um parque infantil, que tem previsão de ficar pronto até dezembro, e de um Ponto de Encontro Comunitário (PEC) que já foi solicitado ao GDF.

Josiane Feitosa, administradora do Gama, é uma entusiasta do Adote Uma Praça, projeto que vem sendo bastante difundido na Região Administrativa. “O programa tem sido bem aceito pela população, que passou a cuidar mais da cidade, limpando e zelando bastante. Nós da administração, junto com a comunidade, estamos trazendo esse espírito para o Gama”, enfatizou.

O Adote Uma Praça foi criado no governo Ibaneis Rocha e já é muito procurado pela população de várias cidades do Distrito Federal. O programa já atingiu 22 regiões administrativas e recebeu 155 propostas, que vão desde jardinagem até áreas verdes, parques urbanos, praças, rotatórias, canteiros centrais de avenidas, pontos turísticos, monumentos, estacionamentos e outros espaços e bens de propriedade do DF colocados ao uso da comunidade. Para saber como participar mande um e-mail para sepe.gab@buriti.df.gov.br ou ligue para 3961-1538.