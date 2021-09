Empresas receberão R$ 6,8 mi para fornecer refeições em restaurantes comunitários

CB Correio Braziliense

DF tem quatro restaurantes comunitários que servem a refeição matinal: Sol Nascente, Paranoá, Brazlândia e Samambaia - (crédito: Divulgação - Sedes )

Duas empresas especializadas na prestação de serviços de alimentação e nutrição vão receber R$ 6,8 milhões do Governo do Distrito Federal para fornecer café da manhã e almoço aos restaurantes comunitários de Ceilândia Centro, Estrutural, São Sebastião e Sol Nascente.

Segundo o resultado de licitação do pregão eletrônico no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a empresa Ciga Alimentos Industrial e Gestão Alimentar vai receber R$ 3,3 milhões para fornecer cerca de 500 mil unidades de almoço e aproximadamente 100 mil refeições de café da manhã ao restaurante da Estrutural, por um ano.

A empresa Vogue Alimentação e Nutrição assinou contrato com o GDF de R$ 3,5 milhões para prover 530 mil unidades de almoço e 106 mil refeições de café da manhã para o restaurante de São Sebastião, por um ano.

Reabertura

A unidade de Sol Nascente, que também atende ao público do Pôr do Sol, vai reabrir as portas nesta quinta-feira (9/9), após ficar temporariamente fechada para troca da empresa responsável pelo fornecimento das refeições.

Os outros três restaurantes estão em operação com outros contratos vigentes, e a troca para as novas empresas será feita no decorrer dos próximos meses, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

Com o retorno do funcionamento, a unidade de Sol Nascente passará a oferecer café da manhã por R$ 0,50, de segunda a sábado, das 7h às 8h30. Com a novidade, o DF tem quatro restaurantes comunitários que servem a refeição matinal: Paranoá, Brazlândia, Samambaia e Sol Nascente.

As unidades de Ceilândia Centro, Estrutural e São Sebastião, com a atualização da empresa fornecedora nos próximos meses, também passarão a ofertar café da manhã.

Restaurantes comunitários

Todas refeições servidas nos 14 restaurantes comunitários são elaboradas por funcionários da empresa contratada e planejadas e monitoradas por nutricionistas servidores da Sedes, com o objetivo de garantir a qualidade e o sabor da alimentação servida, além de evitar o desperdício de alimentos.

Atualmente, no Distrito Federal, funcionam 14 restaurantes comunitários, com refeições ao custo de R$ 1,00 para a comunidade. Pessoas em situação de rua, que estão cadastradas pela equipe de Abordagem Social, tem direito à refeição gratuita, enquanto durar a pandemia da covid-19.

As unidades estão localizadas nos centros urbanos do DF, em regiões de grande movimentação diária de pessoas, inclusive trabalhadores de baixa renda. Uma refeição vendida pelos RCs custa, em média, R$ 6,17. Assim, o usuário paga apenas R$ 1,00 pela refeição e o Governo do Distrito Federal complementa esse valor com R$ 5,17.

Todos os restaurantes comunitários funcionam de segunda a sábado, para o almoço, das 11h às 14h. Nas unidades que servem café da manhã, o funcionamento ocorre nos mesmos dias, nos seguintes horários: