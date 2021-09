"É nosso desejo e vamos cumprir", diz Ibaneis sobre revitalização da W3

JE Júlia Eleutério

Durante a entrega da reforma das quadras 507/508 da W3 Sul nesta quinta-feira (9/9), o governador Ibaneis Rocha (MDB) falou sobre os próximos projetos de revitalização das vias W3 Sul e Norte. O evento de inauguração da quadra faz parte das obras de revitalização da avenida e da área residencial da Asa Sul.



Segundo Ibaneis, o governo planeja para o mês de outubro a licitação das calçadas das Quadras 700 da W3 Sul, e até novembro, fará uma licitação para a nova pavimentação asfáltica da via W3 Sul. “Nós temos a expectativa de lançar a revitalização do piso asfáltico, uma das vias sendo toda em cimento que é justamente para os ônibus passarem sem causar nenhum prejuízo”, ressaltou o governador.

Além disso, o governador afirmou que estão previstas as obras da W3 Norte para o início de 2022. "Para o início do próximo ano, temos a revitalização da W3 norte, que precisa muito de obras e nós vamos fazer para entregar toda a avenida W3 à disposição da população e dos comerciantes. Esse é o nosso desejo e nós vamos cumprir”, pontuou. Ibaneis destacou também a importância das duas vias para a Brasília. “Tanto a W3 sul quanto a W3 norte significam muito para essa cidade, é um grande eixo de comércio e desenvolvimento que nós queremos que esteja à disposição da população do DF”, enfatizou.