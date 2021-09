É da sua conta: segunda etapa da capacitação é lançada nesta sexta (10/9)

RN Renata Nagashima

(crédito: John Schnobrich/Unsplash)

As inscrições para a segunda etapa do curso “É da sua conta” estão abertas. Com o intuito de aumentar o conhecimento do consumidor em relação aos serviços financeiros, a iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), e o Banco Central do Brasil (Bacen).

O curso será totalmente on-line e oferecido de forma gratuita no ambiente virtual da Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC). O certificado, também virtual, será emitido pela Universidade de Brasília (UnB). A capacitação foi dividida em duas etapas, sendo elas básica e complementar.

A primeira, lançada em 2020, contou com 895 matriculados até o mês de setembro deste ano. A segunda etapa, estruturada em quatro módulos, conta com uma carga horária de 40 horas. Durante o curso serão abordados assuntos como operações de crédito, cheque especial, crédito consignado e portabilidade, além de pacotes de serviços, conta salário e conta de pagamento pré-paga.

O público alvo são pessoas que trabalham com proteção ao consumidor de produtos e serviços financeiros. O objetivo é que esses profissionais tenham à sua disposição a base necessária para compreender o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional e seus produtos.

No entanto, qualquer pessoa maior de 16 anos pode se inscrever no curso, uma vez que os serviços financeiros, ainda que complexos, são ofertados a todo momento para a população.

As inscrições vão até o dia 27 de setembro e devem ser feitas no portal da Escola Nacional de Defesa do Consumidor: www.defesadoconsumidor.gov.br/escolanacional.