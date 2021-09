Seca castiga, e vendas sobem no comÃ©rcio

R » RENATA NAGASHIMA » ANA MARIA POL

O calor e a baixa umidade relativa do ar têm castigado os brasilienses nas últimas semanas. Ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou a umidade mais baixa do ano: a taxa ficou em 10% no Gama, gerando alerta vermelho e situação de “grande perigo” na capital federal. As temperaturas também se mantêm extremas e passam dos 35°C este mês. O clima típico desta época tem aumentado a procura de produtos para amenizar os danos causados pela seca. No comércio, houve crescimento nas vendas, principalmente de ares-condicionados, umidificadores, sorvetes e hidratantes.

Dados do Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindvarejista) revelaram crescimento de 20% na busca por ar-condicionado neste mês, na comparação com 12 meses atrás. O item foi um dos mais buscados pelos consumidores. O vice-presidente da entidade, Sebastião Abritta, afirma que o resultado está dentro do esperado. “Como, neste ano, está fazendo mais calor do que em 2020, é natural que o fenômeno cause efeitos positivos para as lojas”, comenta.

Supervisor técnico em uma loja especializada nesse tipo de equipamento, Jonas Diniz Landim, 32 anos, conta que a procura no estabelecimento subiu 50%, em média, em relação a agosto. Com a pandemia da covid-19, muitas pessoas tiveram de trabalhar em casa e isso impactou para a demanda por ar-condicionado, segundo o comerciário. Ele relata que, no ano passado, a procura foi maior, mas os empresários temem que o aparelho falte no mercado, em 2021. “A procura tem ficado parecida, por causa do calor, que está mais intenso. Nossa agenda (de atendimentos) está cheia, e a expectativa é de que continuemos nesse ritmo até fevereiro. Temos lucrado bastante, porque não é só a venda de aparelhos. Tem a manutenção e a instalação”, relata Jonas.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), José Aparecido, observa que, ano a ano, a busca por produtos para amenizar os efeitos da seca e do calor aumenta nesta época do ano. “É normal. Com as altas temperaturas e a baixa umidade, sempre registramos mais vendas. O ar-condicionado não é mais só um acessório, aqui (no DF) passou a ser um equipamento obrigatório”, avalia.

Apesar das consequências para o organismo (leia ao lado), o clima acelerou a recuperação no pós-pandemia para Adriano Cavalcante, 43. Dono de uma distribuidora de bebidas e de uma sorveteria no Sol Nascente há cinco anos, ele diz que as vendas saltaram nas últimas semanas. “Tudo que é gelado tem saído muito. Cerveja, açaí, geladinho. Graças a esse calor, temos conseguido lucrar bastante”, ressalta. Após um longo período de baixa, os estoques de sorvete se esgotaram no estabelecimento, e o comerciante aguarda reposição. A expectativa é de que, hoje e amanhã, os resultados dobrem: “Até tentamos comprar muito, mas a fábrica não consegue suprir a demanda. Só que isso é um bom sinal, é ótimo para o pequeno empresário”.

Riscos

Além do recorde da seca, o Distrito Federal vive os dias mais quentes do ano. Na segunda-feira, a estação meteorológica de Águas Emendadas registrou 35,9°C, a maior temperatura de 2021, por enquanto (leia Recordes). Além dos ares-condicionados, as vendas de produtos para a pele subiram cerca de 32%, segundo o Sindivarejista, em razão da baixa umidade relativa do ar. Atendente de uma farmácia na Asa Norte, Maria Pereira confirma que a procura por umidificadores, hidratantes, óleos corporais e por spray nasal aumentou. “Nesta época, principalmente aqui, que é muito seco, a busca por esses itens cresceu bastante. E essa alta permanece até novembro, mais ou menos”, acrescenta.

Para quem mora na capital federal, não está fácil suportar o calor. E o organismo pode pedir socorro: sintomas como tontura ou dor de cabeça chegam para completar o cenário que gera indisposição (leia Sinais). Médica no Hospital Santa Lúcia e integrante titular da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, Larissa Camargo destaca que um dos principais motivos para o mal-estar nesta fase é a desidratação. “A falta de água é fator fundamental, pois 70% da constituição do nosso cérebro é água. O ideal é que todos consumam, diariamente, 35 mililitros de água para cada quilo de peso corporal”, recomenda.

Outra orientação é optar por alimentos leves e o uso de produtos específicos para hidratação das mucosas. “Coceira e irritação ocular podem ser prevenidas com lubrificantes (como colírios), para diminuir o risco de infecções. No nariz, o ressecamento e a ardência devem ser reduzidos com o hábito de limpar a região de quatro a seis vezes por dia com soro fisiológico. No caso da pele, é preciso passar hidratantes, de acordo com cada tipo. Esses hábitos devemos ter mesmo sem sintomas. Com isso, blindamos o organismo contra os efeitos da seca”, pontua Larissa. Deve-se ter atenção, ainda, a crianças e idosos, pois são grupos mais suscetíveis às consequências da desidratação.

Recordes

Confira as três temperaturas mais altas registradas pelas estações do Inmet no DF

37,8°C — em Águas Emendadas, em 9 de outubro de 2020

37,3°C — em Águas Emendadas, em 15 outubro de 2017; e no Gama, em 8 de outubro de 2020

37,1°C — no Gama e no Paranoá, em 9 e 10 outubro de 2020, respectivamente







Fim de semana de sol

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o sol não deve dar trégua neste fim de semana. A previsão para o Distrito Federal é de máxima entre 34°C e 36°C, hoje à tarde, quando os termômetros vão atingir as temperaturas mais altas. Além disso, a umidade relativa do ar deve permanecer abaixo dos 12%, principalmente nas horas mais quentes do dia. Hoje, pela manhã, o céu terá poucas nuvens e bastante névoa seca — fenômeno comum em períodos como o atual, o que pode comprometer a visibilidade.

A meteorologista Nayane Araújo explica que a quentura só dará trégua após a chegada das chuvas, mas não há precipitação esperada para os próximos dias. “Ela age como um termorregulador e dá uma segurada na temperatura, para a radiação solar não chegar com tanta força à superfície (terrestre). Como estamos sem previsão, o calor deve demorar”, explica.

A última chuva registrada na capital federal foi em 30 de agosto. Brazlândia teve o maior volume no DF: 20 milímetros. No Plano Piloto, o registro ficou em 2,8mm. O meteorologista Olívio Bahia destaca que a temperatura tem batido recordes a cada ano. “Em alguns casos, associamos essa gravidade à ação humana. Se medirmos a temperatura no Parque Nacional, provavelmente, ela será menor que a do centro de Brasília, onde tem asfalto, concreto, pois houve mudanças nas características físicas desse local”, compara. “Porém, também há uma variabilidade anual, e alguns fenômenos são mais intensos neste período do ano.”

Médica e titular da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Maria Letícia Cascelli lembra a importância da ingestão de água, para a saúde dos rins. Por isso, a especialista recomenda o consumo diário de dois litros de líquidos não açucarados e, preferencialmente, naturais, como água de coco. “Nesta época, aumentam em 20% os casos de cálculo renal. Para pessoas com funcionamento dos rins diminuto, a quantidade necessária dependerá da porcentagem de função renal existente. O nefrologista deverá orientar o paciente da maneira mais adequada”, destaca.

Sinais

Sintomas comuns que ligam os alertas para um possível quadro de desidratação

» Cansaço

» Indisposição

» Dor de cabeça

» Pele com perda da elasticidade

» Urina com cor amarela de aspecto forte

» Mucosas (boca, olhos, narinas) e pele secas

» Sensação de tontura (por provável queda de pressão arterial)