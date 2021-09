PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Lar dos Velhinhos Maria Madalena, localizado no Núcleo Bandeirante, passa por um surto de covid-19 com 32 dos 92 idosos da instituição diagnosticados. Segundo a administração do espaço, o primeiro caso foi registrado na quarta-feira (25/8) da semana passada. Uma idosa, 79 anos morreu, no último sábado (28/8), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, em decorrência de complicações da doença.

Há também dois idosos internados, um no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e outro no Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Cinco funcionários da instituição foram infectados e todos estão isolados em casa. Segundo a captadora de recursos do espaço, Mickaella Marques, 25 anos, mesmo com os cuidados rígidos da equipe de colaboradores, houve a transmissão da doença no local.

Por esse motivo, os profissionais precisam de ajuda para doação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) contra a covid-19. “De lá (quarta-feira) para cá, estamos fazendo testes de RT-PCR diariamente. Todos foram vacinados com a segunda dose da CoronaVac, em fevereiro. Tivemos de fazer uma grande ala de isolamento e precisamos de vários itens de segurança. A gente fez essa campanha porque o nosso caixa está zerado. Estamos gastando muito com luva, capote e álcool em gel. Precisamos de ajuda para as pessoas doarem ou comprarem os produtos para a instituição”, afirma a captadora de recursos do Lar.

Mickaella destaca os cuidados de segurança sanitária que a equipe tem tido no local. Os idosos estão isolados nos quartos e não saem da instituição. Diariamente, são feitos os testes e os funcionários sempre utilizam EPI.

“A gente tem que tomar banho para entrar na instituição. Então estamos seguindo todos os protocolos. Mas tem aqueles casos em que enfermeiros vão para hospital com um idoso e voltam para cá. O pessoal que fica direto com os idosos utiliza macacão, touca, máscara PFF2, luva, viseira e óculos”, afirma a funcionária.

No momento, visitantes não são permitidos no Lar dos Velhinhos. Se chegar uma doação, os colaboradores têm de ir do lado de fora da portaria para receber. As reuniões da equipe estão sendo feitas virtualmente para evitar aglomerações na casa. “Mesmo com o nosso extremo cuidado, chegou a esse surto. Em abril do ano passado, teve outro surto, mas foram cinco idosos. Foi uma semana apenas, com todos recuperados", recorda Mickaella.

Desde quarta-feira (1º/9), quem cobre os testes de covid-19 do Lar dos Velhinhos é a Secretaria de Saúde. A Vigilância Sanitária também foi notificada da situação.







Saiba como ajudar

Lar dos Velhinhos Maria Madalena

Endereço: Smpw Trecho 3 Q 1 Conjunto Área Especial nº 1 e 2 - Núcleo Bandeirante, Brasília (DF)

Doações recebidas apenas na portaria

PIX: 00.065.060/0001-92 (CNPJ)

Site para doação: institutointegridade.apoiar.co