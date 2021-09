A » Ana Maria Pol

Antes de ser acometido pela doença, o padre cumpria suas atividades paroquiais em Trindade (GO), atuava na Rádio Difusora Pai Eterno e na TV Pai Eterno - (crédito: Reprodução/Facebook)

Morreu, na noite deste sábado (11/9), o missionário redentorista, padre Jesus Flores, aos 88 anos, vítima da covid-19. O sacerdote estava internado desde a última segunda-feira (6/9), na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital do Coração de Goiás. O religioso tinha problemas cardíacos e estava sedado e respirando com a ajuda de aparelhos.

Antes de ser acometido pela doença, o padre cumpria suas atividades paroquiais em Trindade (GO), atuava na Rádio Difusora Pai Eterno e na TV Pai Eterno. Além da formação religiosa, Jesus Flores também era jornalista, portanto deixa um legado tanto na Igreja quanto na comunicação de Goiás. A morte do padre comoveu autoridades políticas e civis, dentre elas, o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (Democratas), que decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do sacerdote.

Em nota, o chefe de estado lamentou a morte de Jesus Flores: “Goiás e o Brasil perdem uma potente voz em defesa da ética, dos direitos humanos e da vida. Padre Jesus Flores sintetiza a biografia dos grandes homens que fizeram a diferença, ao propagar conceitos que foram fundamentais na luta por uma sociedade democrática, consubstanciada na paz, harmonia e bem-comum”, disse.

Segundo Caiado, o sacerdote foi “um dos maiores comunicadores da história de Goiás”. “Rendemos nossa homenagem a um extraordinário líder, que moldou sua missão ancorada na fé e no amor ao próximo. Eu e minha esposa, Gracinha Caiado, elevamos nosso pensamento a Deus para que console o coração de familiares, amigos e fiéis neste momento de grande consternação e de imensa dor”, ressaltou.

Vida de missão

Com 62 anos de sacerdócio, o padre Jesus Flores teve a vida de total dedicação à missão religiosa e a de evangelizar crianças, jovens, adultos e idosos. Membro da Congregação do Santíssimo Redentor, ele teve e tem um papel fundamental na propagação da devoção ao Divino Pai Eterno e a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por meio do trabalho realizado pela Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe). Com destaque importante na comunicação, principalmente no rádio, ele foi um dos fundadores da Rede Católica de Rádio (RCR).

Na manhã deste domingo (12/9), uma missa foi celebrada em prol de sua vida, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Durante a celebração, o Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás, padre André Ricardo de Melo, destacou a trajetória e comprometimento de Jesus Flores com a missão na Igreja. “Era um homem antenado à realidade do mundo, mas ao mesmo tempo um homem enraizado no coração de Deus, um homem que rezava constantemente, um homem que escutava a Palavra de Deus e um homem que vivia sua comunhão com Deus diariamente. Por isso se tornou para nós, redentoristas mais jovens, exemplo e modelo a ser seguido“, afirmou.

Após merecidas homenagens, mesmo sem velório, o sepultamento foi realizado às 10h deste domingo, no cemitério de Trindade (GO), sem a presença de público. Durante todo o dia, a programação da Rádio Difusora Pai Eterno e TV Pai Eterno foi especialmente em memória e homenagem ao padre.

*Com informações da Afipe