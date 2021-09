Estoque de vacinas para primeira dose e dose única está zerado no DF

CB Correio Braziliense

O estoque de vacinas para aplicação de primeira dose (D1) e de dose única (DU) contra covid-19 está zerado na Rede de Frio Central do Distrito Federal. As informações são do site da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), o Vacinômetro mostra o estoque zerado na manhã desta segunda-feira (13/9).

A Secretaria de Saúde informou em nota que o estoque aparece zerado porque as doses foram distribuídas para as Redes de Frio regionais para que fossem encaminhadas aos pontos de vacinação. “Na semana passada o DF disponibilizou 42.930 doses da vacina Pfizer para imunização de adolescentes com idade a partir de 16 anos, população estimada em 47 mil pessoas”, afirma no texto.

A pasta acrescentou que desde sexta-feira (10/9) foram aplicadas 21.857 doses, sendo 11.114 na sexta-feira e 10.743 durante o fim de semana. Os imunizantes a serem administrados hoje são apenas as doses que já estão nos postos de saúde.

O Correio questionou a Secretaria de Saúde sobre desde quando o estoque está zerado e se há previsão para a chegada de mais doses, mas a pasta não respondeu.

Vacinação de jovens

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, na manhã desta segunda-feira (13/9), a ampliação da faixa etária de imunização contra a covid-19 para jovens de 14 e 15 anos. A expectativa do governador é começar a vacinação ainda nesta quarta-feira (15/9).

A imunização contra a covid-19 continua para o público acima de 16 anos. O atendimento será das 8h às 17h, nos pontos de atendimento de pedestres. Em alguns locais haverá atendimento noturno até às 22h. Já para os atendimentos em pontos de drive-thru, o horário será de 9h às 17h, nos pontos diurnos, e de 18h às 22h para os pontos noturnos.

Para jovens de 16 e 17 anos, além de gestantes e puérperas dessa idade, a Secretaria de Saúde do DF destinou 32 locais exclusivos.

É possível conferir os locais disponíveis no site da Secretaria de Saúde.