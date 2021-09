Homem finge ser hóspede, entra em hotel no DF e furta fuzil em suíte

DD Darcianne Diogo

Policiais militares e civis estiveram no hotel para diligências - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

Um homem entrou no Hotel Mercure, no Setor Hoteleiro Norte (SHN), e furtou um fuzil de dentro do quarto de um advogado, na tarde dessa segunda-feira (13/9). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conseguiu localizar o armamento dentro de uma casa, no Lago Sul. O suspeito não foi encontrado até a última atualização dessa reportagem.

O Correio apurou que o advogado alugou o quarto do hotel por meio de um site de locações. Para conseguir entrar, o suspeito teria fornecido os dados do proprietário e teve acesso às dependências do hotel.

De acordo com o major Odorico, que atuou na operação, ao localizarem o imóvel onde estava o fuzil, os agentes interpelaram os ocupantes da casa que permitiram a entrada da polícia. Em nota, a PMDF informou que à princípio o proprietária da arma é um CAC (Caçador, Atirador e Competidor). A ocorrência será registrada na 5º Delegacia de Polícia (Área Central).

Aguarde mais informações