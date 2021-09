Vídeo: Suspeita de assaltar postos de combustíveis é presa em flagrante

CB Correio Braziliense

Mulher praticava assalto a mão armada no setor Noroeste - (crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press )

Na madrugada desta segunda-feira (13/9), Policiais Militares do Grupo Tráfico Operacional do 3° Batalhão (Gtop 23) prenderam uma mulher em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e de substância entorpecente. A mulher, que não teve o nome divulgado, também é suspeita de participar de roubos em postos de combustíveis no Noroeste.



A equipe da Gtop 23 tinha informações sobre um veículo da marca Renault Logan que estava sendo usado pela mulher para cometer roubos a mão armada em postos de combustíveis no Setor Noroeste. A equipe avistou o carro com as mesmas características na altura da quadra 515 Norte. O veículo foi interceptado e abordado pelos policiais, que encontraram com a mulher um revólver calibre 38 com três munições intactas e uma picotada, dinheiro, porções de cocaína e smartphones de origem ilícita.

A mulher foi levada para a 5ª Delegacia para registro de ocorrência. A polícia ainda vai investigar sobre a suposta participação da suspeita nos roubos aos postos de combustíveis.



*Com informações da PMDF