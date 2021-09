DD Darcianne Diogo

Em uma mega-operação desencadeada na manhã dessa sexta-feira (10/9), policiais civis da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) prenderam um homem apontado como líder de um grupo especializado em tráfico de drogas, que levava uma vida de luxo no Distrito Federal. Na casa do autor, em Samambaia, foram apreendidos armas, drogas, jóias e carros.

O homem, que já tem uma condenação por tráfico de drogas, foi investigado na operação Navalha da PCDF, desarticulada em 2018. À época, as apurações identificaram a atuação de uma organização criminosa que atuava no DF e Entorno. “O líder desse grupo era conhecido da nossa coordenação, uma vez que ele conseguiu fugir da operação de 2018, onde todos os outros envolvidos foram presos e condenados”, afirmou o delegado Rogério Oliveira, titular da Cord.









A Justiça havia estipulado a pena ao criminoso de oito anos, mas, mesmo foragido, ele continuou a traficar drogas. As ações do homem consistiam em adquirir grande quantidade de entorpecentes e repassar aos pequenos traficantes das regiões de Samambaia e Ceilândia.

Investigação

O criminoso entrou novamente no radar da polícia após ostentar uma vida de luxo. “Ele tinha diversos jet-skis, joias e veículos de luxo. Ele não tinha problema em ostentar. E, por causa disso, passamos a monitorá-lo nas redes sociais e percebemos que ele continuava com a atividade ilícita”, completou o delegado.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva e condenatória em endereços vinculados ao investigado e seus comparsas. A mulher do criminoso também foi detida. Na casa, os policiais apreenderam duas pistolas 9mm, sendo uma glock com seletor de rajadas e outra com numeração raspada, além de 15 kg de maconha, dois carros de luxo, dois jet-skis e R$ 5,5 mil.

Os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo.