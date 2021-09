Detran amplia vistoria veicular para 19 empresas credenciadas

CB Correio Braziliense

(crédito: Hiram Vargas/Esp. CB/D.A Press)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) selecionou 19 empresas que poderão iniciar, no prazo de 10 dias, a realização de vistoria veicular, também chamado como Laudo ECV’s. A relação das primeiras empresas credenciadas foi publicada nesta terça-feira (14/9), no Diário Oficial do DF (DODF).

Para o diretor-geral do Detran, Zélio Maia, o objetivo do credenciamento de empresas de vistoria é aumentar as opções de atendimento e agilizar o processo de prestação de serviços, com mais eficiência e maior comodidade aos moradores.

“Estamos exterminando um dos maiores gargalos do atendimento e dando continuidade ao projeto inicial da nossa gestão: zerar as filas do Detran. Com essa medida, o Departamento passa a atender a população de forma mais ágil e democrática, já que teremos pontos de atendimento distribuídos em diversas regiões administrativas”, avalia Zélio.

Através do Laudo ECV, não será necessário agendar atendimentos, basta ir até uma credenciada mais próxima e realizar a vistoria do veículo. O procedimento é obrigatório para os serviços de transferência de propriedade, mudança de Unidade de Federação, inclusão de Gravame e alteração de características.

Com a iniciativa, pelo menos 130 novos boxes de vistoria estarão distribuídos nas regiões de Estrutural, Águas Claras, Ceilândia, Gama, Guará, Lago Norte, Samambaia, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Taguatinga, Vicente Pires, Sobradinho e outros.

Credenciamento

As orientações para credenciamentos foram publicadas em abril deste ano. Ao todo, 129 empresas prestadoras de serviços de vistoria de identificação veicular apresentaram carta de intenção. Dessas, 69 foram aprovadas na análise documental, mas apenas 19 foram habilitadas na avaliação de conformidade. Outras 48 ainda estão com o processo de credenciamento em andamento.

Mesmo na nova modalidade, não haverá um aumento no valor do serviço. Atualmente, a vistoria veicular custa R$ 126. É proibido qualquer cobrança adicional para o laudo ECV.